Ses Tasarımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Ses Tasarımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Ses Tasarımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 3521.32
Meslek Adı : Ses Tasarımcısı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknisyenleri
Meslek Grubu : Telekomünikasyon Ve Yayın Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu : Yayın Ve Ses-Görüntü Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Ses Tasarımcısı ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Ses Tasarımcısı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Termodinamik Ve Isı Tekniği Öğretim Üyesi mesleği için “2311.86” kod olarak kullanılır iken Afinaj Operatörü mesleği için “8121.48” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Ses Tasarımcısı Meslek Kodu “3521.32” olarak belirlenmiştir.