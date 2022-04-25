Ses Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Ses Yalıtımcısı görev tanımı nedir, Ses Yalıtımcısı ne iş yapar, Ses Yalıtımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Ses Yalıtımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Ses Yalıtımcısı Tanımı;

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Ses Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Ses Yalıtımcısı Maaşları

Ses Yalıtımcısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Ses Yalıtımcısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Ses Yalıtımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7124.13

Meslek Adı :

Ses Yalıtımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yalıtım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda ses yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Ses Yalıtımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Döşemelerde ses yalıtımı yapmak

e) Yüzer döşemelerde ses yalıtımı yapmak

f) Döşemelerin altından ve tavandan ses yalıtımı yapmak

g) Asma tavan sistemleri ile ses yalıtımı yapmak

h) Mevcut duvar üzerine profilli ve yapıştırmalı ses yalıtımı yapmak

i) Kompozit levhalar kullanarak ses yalıtımı yapmak

j) Ara bölme duvarlarda ses yalıtımı yapmak

k) Duvar/döşeme geçiş detaylarında ses yalıtımı yapmak

l) Gürültü kaynaklarında ses ve titreşim yalıtımı yapmak m) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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