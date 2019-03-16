Ses yarışması yıldızı serbest bırakıldı

Terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ses yarışması şampiyonu Ferat Üngür, serbest bırakıldı.

Katıldığı bir ses yarışmasında şampiyon olan Ferat Üngür, bugün çıktığı bir programın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Üngür, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA