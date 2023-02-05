Sessi Dalmeida kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sessi Dalmeida Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sessi Dalmeida adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sessi Dalmeida Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sessi Dalmeida 20 Kasım 1995 tarihinde Bordeaux şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Benin,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sessi Octave Emile D'Almeida şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sessi Dalmeida Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CSM Sport & Entertainment yapmaktadır. Sessi Dalmeida, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pau FC futbol takımında oynamaktadır. Pau FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sessi Dalmeida'nin Pau FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sessi Dalmeida Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sessi Dalmeida isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sessi Dalmeida Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sessi Dalmeida futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında G. Bordeaux B

22 Temmuz 2015 yılında Paris SG B

11 Ağu 2016 yılında FC Barnsley

18 Ağu 2017 yılında Blackpool

13 Temmuz 2018 yılında Yeovil Town

24 Temmuz 2019 yılında Valenciennes FC

31 Ocak 2022 yılında Tondela

30 Haziran 2022 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2022 yılında Pau FC

Sessi Dalmeida Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sessi Dalmeida şuan Pau FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sessi Dalmeida Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Girondins Bordeaux (-2013)

Benin takımında 15 numaralı formasıyla 14 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 1 gol atmıştır.

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