Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe | Maç özeti ve golleri

Süper Lig'de 2'de 2 yapan ve Avrupa'da çıktığı 2 maçı da kazanan Galatasaray, yeni transferleriyle ilk iki haftada 4 puan toplayan ve Hatayspor karşılaşmasındaki oyunuyla eleştiri oklarının hedefi olan Fenerbahçe kozlarını paylaştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın puanı 7, Fenerbahçe'nin puanı 5 oldu.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR

7. dakikada Linnes'in yerden pasında topla buluşan Taylan Antalyalı'nın sert şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak üstten kornere gitti.

18. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

20. dakikada Elabdellaoui'nin sağ çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Arda Turan'ın kafa vuruşunda, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada Feghouli'nin sağdan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Linnes sert vurdu, kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada Galatasaray'da Radamel Falcao, Ozan Tufan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

52.dakikada Fenerbahçe, Deniz Türüç'le gole çok yaklaştı! Milli futbolcunun uzaktan şutunda top direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından şutu yandan auta çıktı.

61. dakikada Galatasaray'da Arda Turan sarı kart gördü.

62. dakikada Galatasaray'da Taylan Antalyalı sarı kart gördü.

65. dakikada Arda Turan'ın ceza sahası içinden şutunu kaleci Altay güçlükle kontrol etti.

65. dakikada Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta, Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

69. dakikada Fenerbahçe'de Gökhan Gönül, Arda Turan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

70. dakikada Galatasaray'da 3 oyuncu değişikliği yapıldı. Arda, Feghouli, Falcao oyundan çıkarken, Etebo, Babel ve Diagne oyuna girdi.

73. dakikada Babel'in pasında hareketlenen Emre Kılınç, kaleye sert bir şut gönderdi Altay iki hamlede topa sahip oldu.

78. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç'ün yerine oyuna girdi.

82. dakikada Galatasaray'da Etebo, Ozan Tufan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

85. dakikada Galatasaray'da Marcao sarı kart gördü.

86. dakikada Galatasaray'da Belhanda sarı kart gördü.

87. dakikada Fenerbahçe'de Ozan Tufan kenara geldi, Mert Hakan Yandaş oyuna girdi.

90. dakikada Fenerbahçe'de Gustavo, sarı kart gördü.

90+4. dakikada Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut sarı kart gördü.

Maçta başka gol olmayınca Galatasaray ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'ine göre zorunlu tek değişiklik yaptı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaşan ve rotasyona giden Galatasaray'da teknik direktör Terim, Süper Lig'deki kadro istikrarını korudu.

Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbiye Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Terim, Süper Lig'de oynanan son Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin yerine Martin Linnes'i görevlendirdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Mbaye Diagne görev bekledi.

G.SARAY'IN YENİ TRANSFERİ OĞULCAN ÇAĞLAYAN İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Oğulcan Çağlayan, ilk kez bir resmi maçın kadrosuna alındı.

Çaykur Rizespor ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-kırmızlı kulüple sözleşme imzalayan 24 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe derbisinde yedekler arasında yer aldı.

AZERBAYCAN'A DESTEK AMACIYLA PANKART ASILDI

Tribüne Azerbaycan'a destek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hazırlatılan pankartlar asıldı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına karşı hazırlatılan pankartlarda Türkiye ve Azerbaycan bayrakları yer aldı. Pankartlarda, "Tek millet iki devlet, kardeşlerimizin yanındayız" ifadeleri yer aldı.

ALPASLAN DİKMEN, ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Galatasaray taraftarları, utrAslan taraftar grubunun kurucusu Alpaslan Dikmen'i ölüm yıl dönümünde andı.

Türk Telekom Stadı tribünlerine, 27 Eylül 2008'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Dikmen'in anıldığı pankartlar asıldı.

Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, geçen hafta oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor karşısında 11'de görevlendirdiği Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu yedek kulübesine çekti.

Bulut, bu isimlerin yerine yeni transferler Marcel Tisserand ve Jose Sosa ile Deniz Türüç'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren 45 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Gökhan Gönül, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos ve Caner Erkin'den oluşturdu.

Orta ikilide Luiz Gustavo ve Jose Sosa'ya şans veren genç teknik adam, bu isimlerin önünde Deniz Türüç, Ozan Tufan ve Mame Thiam üçlüsünü oynattı. Sarı-lacivertli ekipte forvet mevkisinde ise Enner Valencia görevlendirildi.

YENİ TRANSFER TISSERAND İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Marcel Tisserand, sarı-lacivertli formayı ilk kez Galatasaray derbisinde giydi.

Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna dahil ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray derbisine 11'de başladı.

JOSE SOSA İLK 11'DE GÖREVLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, Galatasaray karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Teknik direktör Erol Bulut, hastalığı sebebiyle sezon başında takımla fazla çalışma fırsatı bulamayan Sosa'yı, ligde Çaykur Rizespor karşısında 77. dakikada, Atakaş Hatayspor karşısında ise ikinci yarıda oyuna almıştı.

DİRAR VE RODRİDUES KADRODA YOK

Teknik direktör Erol Bulut, Galatasaray karşısında Nabil Dirar ve Garry Rodrigues'i 21 kişilik kadroya almadı.

Genç teknik adam, hafif sakatlığı bulunan Dirar ile takımdan gönderilmesi gündemde olan Garry Rodrigues'e Galatasaray derbisinin kadrosunda yer vermedi.

FEDİ KADIOĞLU, YEDEK KULÜBESİNE ÇEKİLDİ

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Galatasaray karşısında yedek kulübesine çekildi.

Geçen sezonun özellikle son bölümünde gösterdiği olumlu performansla dikkatleri çeken Ferdi, bu sezon istenilen başlangıcı yapamadı.

Deplasmandaki Çaykur Rizespor ve Ülker Stadı'ndaki Atakaş Hatayspor müsabakalarında ilk 11'de görevlendirilen Ferdi, Galatasaray karşısında ise formayı kaptırdı.

Ferdi, geçen sezondan itibaren üst üste 7 lig maçında ilk 11'de forma giymişti.

Genç oyuncu, son olarak geçen sezonun 29. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında yedek soyunmuştu.

TOLGA CİĞERCİ 11'DE YOK

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Tolga Ciğerci'yi Galatasaray karşısında yedek kulübesine çekti.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı ilk 2 maça 11'de başlayan Tolga, gösterdiği performansla tepki toplamıştı.

YENİ TRANSFERLER YEDEK KULÜBESİNDE

Fenerbahçe'de kadroya en son katılan Mbwana Samatta ile Nazım Sangare, Galatasaray karşısında yedek soyundu.

İki futbolcu, yedek kulübesinde teknik direktör Erol Bulut'tan şans bekledi.

DENİZ TÜRÜÇ TEKRAR 11'DE

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Deniz Türüç'ü Galatasaray karşısında 11'de görevlendirdi.

Bulut, Çaykur Rizespor karşısında forvet arkasında görevlendirdiği milli oyuncuyu, Atakaş Hatayspor mücadelesinde yedek soyundurmuştu.

Deniz, Hatay temsilcisine karşı 82. dakikada oyuna dahil olmuştu.

ALİ KOÇ, DERBİYİ TRİBÜNDEN İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, derbiyi Türk Telekom Stadı'nda izledi.

Ali Koç, karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile takip etti.