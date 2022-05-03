Sessiz İstila filminin yapımcısı Hande Karacasu kimdir? Nereli kaç yaşında? Mesleği ne? Hande Karacasu Biyografisi

Sessiz İstila filminin yapımcısı Hande Karacasu kimdir? Nereli kaç yaşında? Mesleği ne? Sessiz İstila filminin yapımcısı olan Hande Karacasu Biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

SESSİZ İSTİLA FİLMİNİN YAPIMCISI HANDE KARACASU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE? HANDE KARACASU BİYOGRAFİSİ

Twitter'da 54 bin takipçisi bulunan Hande Karacasu, Spiker ve Siyasal iletişimcidir.

Türkiye'deki sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri konu alan "Sessiz İstila" isimli kısa filmle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü harekete geçti. EGM'den yapılan açıklamada, mültecilerle ilgili bazı bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan siyasal iletişimci ve spiker Hande Karacasu Sakarya'da gözaltına alındı.