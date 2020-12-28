Haftalık burç yorumu 28 Aralık - 3 Ocak 2021 | Nuray Sayarı Haftalık Burç YorumlarıMersin'de park halinde alev alan kamyonet küle döndüAytaç Kara kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi mevkilerde oynuyor?Dr. Yavuz Durmuş kimdir? Kaç yaşında? Yılın hekimi Dr. Yavuz Durmuş öldü mü? Neden öldü?Kapalı olması gereken kahvehanelerde bir haftada 40 kişi oyun oynarken yakalandıKonyaspor-Çaykur Rizespor maçı CANLI İZLE LİNKİKonya'da bıçaklanan taksi şoförüne ilk müdahaleyi yolcusu yaptıBeyoğlu Belediyesi memur alımı başvuru nasıl yapılır? İBB itfaiye alımı başvuru şartları neler?Kısa Çalışma Ödeneği kaç para? Nasıl hesaplanıyor? | Kısa Çalışma Ödeneği miktarı en düşük, en yüksekKYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu yap 2020 (e-Devlet)
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Sessiz sedasız geliyor! Acun'un exxen'i yayına girmeden rakip çıktı!

Sessiz sedasız geliyor! Acun'un exxen'i yayına girmeden rakip çıktı!

Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital içerik platformu Exxen'in açılmasına sayılı günler kala ünlü televizyoncuya büyük bir rakip geldi. Exxen'e rakip olmaya hazırlanan Gain TV 30 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.

Sessiz sedasız geliyor! Acun'un exxen'i yayına girmeden rakip çıktı!

Netflix'e rakip olmaya hazırlanan Exxen'in karşısına büyük bir engel çıktı. Acun Ilıcalı'nın kurduğu 'Exxen'e rakip olmaya hazırlanan yeni çevrimiçi video içerik platformu Gain TV'den beklenmedik bir atak geldi. 

Sessiz sedasız geliyor! Acun'un exxen'i yayına girmeden rakip çıktı!

30 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Gain TV birçok sevilen ismi kadrosuna dahil etti.

Gain TV, Vedat Milor başta olmak üzere, Berk Keklik, MFÖ, İlber Ortaylı, Özcan Deniz, Mehmet Okur, Ahmet Mümtaz Taylan, Mücbir Sebepler gibi birçok kişiyi kendi çatısı altında topladı.

GAİN TV'DE YER ALACAK PROJELERDEN BİR KAÇI ŞÖYLE;

10 BİN ADIM: Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın başrollerinde yer aldığı 10 Bin Adım mini dizisi Gain’in iddialı yapımlarından..

TERAPİST: Dolunay Soysert ile Muhammed Uzuner’in yer aldığı “Terapist” Gain Tv’de.

MÜCBİR SEBEPLER: Pandemi döneminde Instagram üzerinden yayın yapmaya başlayan Bartu Küçükçağlayan ve Muhammet Uzuner’in Mücbir Sebepleri Gain Tv’de

ELE GÜNE KARŞI: Bir dönemin müzik efsanesi MFÖ’nün hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri belgesel niteliğinde de Gain’de yer alacak.

Cem Aydın kimdir? Kaç yaşında? Cem Aydın Gain MedyaCem Aydın kimdir? Kaç yaşında? Cem Aydın Gain Medya

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT