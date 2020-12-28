Sessiz sedasız geliyor! Acun'un exxen'i yayına girmeden rakip çıktı!

Netflix'e rakip olmaya hazırlanan Exxen'in karşısına büyük bir engel çıktı. Acun Ilıcalı'nın kurduğu 'Exxen'e rakip olmaya hazırlanan yeni çevrimiçi video içerik platformu Gain TV'den beklenmedik bir atak geldi.

30 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Gain TV birçok sevilen ismi kadrosuna dahil etti.

Gain TV, Vedat Milor başta olmak üzere, Berk Keklik, MFÖ, İlber Ortaylı, Özcan Deniz, Mehmet Okur, Ahmet Mümtaz Taylan, Mücbir Sebepler gibi birçok kişiyi kendi çatısı altında topladı.

GAİN TV'DE YER ALACAK PROJELERDEN BİR KAÇI ŞÖYLE;

10 BİN ADIM: Engin Günaydın ve Devin Özgür Çınar’ın başrollerinde yer aldığı 10 Bin Adım mini dizisi Gain’in iddialı yapımlarından..

TERAPİST: Dolunay Soysert ile Muhammed Uzuner’in yer aldığı “Terapist” Gain Tv’de.

MÜCBİR SEBEPLER: Pandemi döneminde Instagram üzerinden yayın yapmaya başlayan Bartu Küçükçağlayan ve Muhammet Uzuner’in Mücbir Sebepleri Gain Tv’de

ELE GÜNE KARŞI: Bir dönemin müzik efsanesi MFÖ’nün hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüleri belgesel niteliğinde de Gain’de yer alacak.

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