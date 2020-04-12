Sessizliğinin hakim olduğu Başkent'in cadde ve sokakları havadan görüntülendi

ANKARA (AA) - Başkent'te, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Ankara'nın boş kalan meydan, cadde ve sokakları gece saatlerinde havadan görüntüledi.

Kentin en işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Anadolu Meydanı, Ulus Meydanı, Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile ana arterler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Boşalan meydan, ana cadde ve sokaklarda sadece uygulama yapan polis ekiplerinin olduğu drone kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA