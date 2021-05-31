Sessizlik yerini trafiğe bıraktı! İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞU SABAH SAATLERİNDE BAŞLADI

İçişleri Bakanlığının "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 28 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi. Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun Avcılar ile Esenyurt mevkilerinde trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu Maltepe mevkisi ile TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkisinde trafik akışı iki yönde de arttı. Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

KAYNAK: Anadolu Ajansı