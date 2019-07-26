Sessizliklerini raketle bozdular

Spor alanında ciddi yatırımlara imza atan Osmangazi Belediyesi, farklı eğitim programıyla tenis branşında engelleri aşıyor.

11 farklı branşta, 3 bin 919 lisanslı sporcuyu bünyesinde barındıran Osmangazi Belediyespor, her kesimden insanın hayatına dokunan akademik çalışmaları ile dikkat çekiyor. İşitme engelli genç raketlere özel Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde gerçekleşen eğitimler, sporcuların kişilik ve bedenî gelişimlerinin yanı sıra özgüvenlerinin artmasında büyük rol oynuyor. Haftanın 5 günü kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık üzerine idman yapan sporcular sessizliklerini kortta bozuyor.

İşitme engelli milli tenisçi Emir Vatansever'in çocuklara ışık tuttuğunu belirten Başantrenör Nazif Cesur, "Sporcum Emir, bu projenin başlamasına öncü oldu. Ulusal ve uluslararası gösterdiği başarı, bizleri umutlandırdı. Bu vesileyle başlatmış olduğumuz işitme engellilere özel tenis eğitimlerimiz, çocuklarımız ve ailelerinden olumlu tepkiler aldı. Birbirimize bir şeyler katmanın mutluluğunu yaşayarak, engelleri spor ile aştık. Ben de onlarla daha iyi iletişim kurabilmek adına işaret dili öğrendim. 2 yıl sonra 18 Yaş Altı Tenis Milli Takımı'nın yüzde 90'ı Osmangazili sporcular olacak. Geleceğin olimpiyat sporcuları ile bayrağımızı göndere çekmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise eğitimlerin çocukların sosyalleşmesine büyük katkı sağladığını ifade ederek, "12 ay boyunca ara vermeden oynanabilen tenis branşında her geçen yıl daha iddialı oluyor, daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Uzman antrenörlerimizle birlikte bu branşta zirve yapmak, ulusal ve uluslararası başarılara imza atmak için yoğun çaba harcıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA