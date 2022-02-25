Şeşüse ne demek, TDK'ya göre Şeşüse kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şeşüse ne demek? Şeşüse TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şeşüse kelimesi. Peki şeşüse ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şeşüse nedir, şeşüse kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞEŞÜSE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şeşüse kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şeşüse kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre şeşüse kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zarla oynanan oyunlarda atılan zarlardan birinin altı, öbürünün üç gelmesi

