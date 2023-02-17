Seth Airam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Airam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seth Airam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seth Airam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seth Airam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Airam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seth Airam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seth Airam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seth Airam 1 Temmuz 1998 tarihinde Las Palmas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Seth Airam Vega Ramírez şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seth Airam Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JJ Football Management yapmaktadır. Seth Airam, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Utsiktens BK futbol takımında oynamaktadır. Utsiktens BK takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Seth Airam'nin Utsiktens BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seth Airamboyu ve yaşı kaç

Seth Airam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seth Airam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Seth Airam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seth Airam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında UD Guía U19

1 Ocak 2017 yılında ADM Lorquí

16 Nisan 2017 yılında Cádiz CF B

22 Ocak 2020 yılında SD Ejea

30 Haziran 2020 yılında Cádiz CF B

21 Ağu 2020 yılında Recr. Huelva

30 Haziran 2021 yılında Cádiz CF B

12 Ağu 2021 yılında Villanovense

30 Haziran 2022 yılında Cádiz CF B

1 Temmuz 2022 yılında Vélez CF

11 Ağu 2022 yılında Utsiktens BK

30 Haziran 2023 yılında Vélez CF

Seth Airam kimdir

Seth Airam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seth Airam şuan Utsiktens BK takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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Seth Airam nereli

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