Seth Hellberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Hellberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seth Hellberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seth Hellberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seth Hellberg 19 Ağu 1995 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Liberya,İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bengt Seth Kanteh Hellberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seth Hellberg Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seth Hellberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Brage futbol takımında oynamaktadır. IK Brage takımına 23 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Seth Hellberg'nin IK Brage ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Seth Hellberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Seth Hellberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seth Hellberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seth Hellberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Brommapojkarna

15 Şubat 2017 yılında Syrianska FC

23 Ocak 2019 yılında Brage

Seth Hellberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seth Hellberg şuan IK Brage takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seth Hellberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna

Liberya takımında 22 numaralı formasıyla 4 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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