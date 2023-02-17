Seth Paintsil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Paintsil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seth Paintsil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seth Paintsil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seth Paintsil 20 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seth Paintsil Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Seth Paintsil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Seth Paintsil'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seth Paintsil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sethpaintsil1/

http://www.facebook.com/paintsilseth1/

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Seth Paintsil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seth Paintsil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Seth Paintsil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seth Paintsil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2013 yılında BA United

7 Mayıs 2015 yılında FF Jaro

14 Ağu 2018 yılında Admira Wacker

17 Ağu 2020 yılında SV Ried

21 Temmuz 2021 yılında TSV Hartberg

Seth Paintsil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seth Paintsil şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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