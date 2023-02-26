Seth Parusnath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Parusnath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seth Parusnath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seth Parusnath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seth Parusnath 30 Ağustos 1994 tarihinde Durban, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Brandon Seth Parusnath şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seth Parusnath Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seth Parusnath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekhukhune United FC futbol takımında oynamaktadır. Sekhukhune United FC takımına 8 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Seth Parusnath'nin Sekhukhune United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seth Parusnath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seth Parusnath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seth Parusnath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seth Parusnath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2013 yılında Golden Arrows

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Sekhukhune

Seth Parusnath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seth Parusnath şuan Sekhukhune United FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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