Seth Saarinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seth Saarinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seth Saarinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seth Saarinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seth Saarinen 5 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seth Saarinen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Seth Saarinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seth Saarinen'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Seth Saarinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seth Saarinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seth Saarinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seth Saarinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U17

1 Ocak 2018 yılında Klubi 04

1 Ocak 2020 yılında FC Haka

1 Ocak 2023 yılında KuPS

Seth Saarinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seth Saarinen şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Seth Saarinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U16 takımında 14 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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