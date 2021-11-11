Setriavret ne demek, TDK'ya göre Setriavret kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Setriavret ne demek? Setriavret TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi setriavret kelimesi. Peki setriavret ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre setriavret nedir, setriavret kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SETRİAVRET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Setriavret kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Setriavret kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre setriavret kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İslam dinine göre görünmesi sakıncalı olan yerleri örtme

