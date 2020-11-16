Akın Akınözü Hercai dizi setinde tartıştı mı? | Akın Akınözü neden tartıştı?

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'nin setinde kavga yaşandığı öne sürüldü. Birsen Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Hercai dizisinde Miran karakterini canlandıran Akın Akınözü'nün yardımcı yönetmenin üzerine yürüdüğü söylentilerinin dizi piyasasında kulaktan kulağa yayıldığını ifade etti.

Hercai setinde yaşanan gerginliğin sebebinin Akın Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Birsen Altuntaş, son dönemde Hadise ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Akın Akınözü ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Hercai dizisinin setinde yaşanan bir kavga dizi piyasasında kulaktan kulağa yayılıyor. İddiaya göre dizide canlandırdığı Miran karakteriyle kariyerindeki yükselişini sürdüren Akın Akınözü, sette yardımcı yönetmenin üzerine yürüdü. Gerginliğin nedeninin Akın Akınözü'nün karavanında oturup seti bekletmesinden kaynaklandığı öne sürüldü. Yönetmen yardımcısına ve set ekibine tehditler savurduğu söylenen oyuncuyu araya girenler güçlükle yatıştırdı. Akınözü'nün ık sık sette ekibi beklettiği için tartışmaların yaşandığı belirtildi."

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamladı ve oyunculuk üzerine eğitim aldı.

Akın Akınözü, 2014 yılında Azrail sinema filmi ile kariyerine adım attı. 2015 yılında ise Muhteşem Yüzyıl dizisi ile ilk kez televizyon ekranlarında boy gösterdi, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde rol aldı. son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisinde Miran karakterine hayat veren Akın Akınözü 1.80 metre boyunda, 76 kilo ve Oğlak burcudur.

Akın Akınözü'nün rol aldığı projeler:

2015 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2016 Arkadaşlar İyidir

2017-2018 Aslan Ailem

2017-2018 Payitaht: Abdülhamid

2019- Hercai

HERCAİ DİZİSİNİN KONUSU

Midyat’a İstanbullu bir işadamı olarak gelen Miran Aslanbey, Nasuh Şadoğlu’na ortaklıktan fazlasını teklif eder: torunu Reyyan’ı da ister! Ancak, yörenin en güçlü aile reisi Nasuh’un çok iyi bir kısmet dediği Miran için farklı planları vardır! Ona bir torun verecektir ama istediği torunu değil! Nasuh, Miran’ı kendi planına ikna etmeye çalışırken, Miran’ın planlanlarından habersizdir. İki erkek arasındaki haberleşme merakla beklenirken, gelecek haber iki genç kızın, Reyyan ve Yaren’in hayatını derinden etkileyecektir. Midyat’ın binlerce yıllık geçmişinin izleri üzerinde yeşeren bir aşk hikayesi, iki ailenin kaderini nasıl etkileyecek? İstanbullu yakışıklı işadamı ile Midyat’ın güzelliği dillere destan Reyyan’ı kavuşabilecek mi? Hercai ilk bölümünde, ilk görüşte aşk ile büyük bir sınava tanıklık edecek!