Seun Olulayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seun Olulayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seun Olulayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seun Olulayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seun Olulayo 8 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Oluwaseun Olulayo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seun Olulayo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seun Olulayo, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Seun Olulayo'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seun Olulayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seun Olulayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Ekim 2021 yılında Enugu Rangers
1 Kasım 2022 yılında Sunshine Stars
Seun Olulayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seun Olulayo şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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