Seung Beom Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Beom Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Beom Ko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seung Beom Ko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seung Beom Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Beom Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Beom Ko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Beom Ko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Beom Ko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Beom Ko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Beom Ko 24 Nisan 1994 tarihinde Jeju City, Jeju şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 고승범 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Beom Ko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Seung Beom Ko'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Beom Ko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/7.swsb/

Seung Beom Ko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Beom Ko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 875 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Seung Beom Ko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Beom Ko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Kyung Hee Univ.

1 Ocak 2016 yılında Suwon Bluewings

31 Ocak 2018 yılında Daegu FC

31 Aralık 2018 yılında Suwon Bluewings

21 Haziran 2021 yılında Gimcheon Sangmu

31 Aralık 2022 yılında Suwon Bluewings

Seung Beom Ko kimdir

Seung Beom Ko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Beom Ko şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeju Seo Elementary School (제주서초등학교, 2005-2006),
Jeju Jeil Middle School (제주제일중학교, 2007-2009),
Cheongju Daesung High School (청주대성고등학교, 2010-2012),
Kyung Hee University (경희대학교, 2013-2015)

Seung Beom Ko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 26 numaralı formasıyla 21 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Seung Beom Ko nereli

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