Seung Beom Son kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Beom Son Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Beom Son adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seung Beom Son Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seung Beom Son 4 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 손승범 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seung Beom Son Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seung Beom Son'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seung Beom Son Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/_sonsbny/
Seung Beom Son Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seung Beom Son futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında FC Seoul Alt.
1 Ocak 2020 yılında FC Seoul U18
1 Ocak 2023 yılında FC Seoul
Seung Beom Son Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seung Beom Son şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Buyang Elementary School (부양초등학교, 2014-2016),
FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2017-2019),
FC Seoul U18 (서울오산고증학교, 2020-2022)
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