Seung Dae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Dae Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Dae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seung Dae Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seung Dae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Dae Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Dae Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Dae Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Dae Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Dae Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Dae Kim 1 Nisan 1991 tarihinde Pohang, Gyeongbuk şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김승대 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Dae Kim Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seung Dae Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 24 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Seung Dae Kim'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Dae Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Dae Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Seung Dae Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Dae Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2010 yılında Yeungnam Uni

1 Ocak 2013 yılında Pohang Steelers

1 Ocak 2016 yılında YB Funde

11 Temmuz 2017 yılında Pohang Steelers

15 Temmuz 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

10 Ocak 2020 yılında Gangwon FC

31 Aralık 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

24 Mart 2022 yılında Pohang Steelers

Seung Dae Kim kimdir

Seung Dae Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Dae Kim şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2004-2006),
Pohang Steelers U18 (포항제철공업고등학교, 2007- 2009),
Yeungnam University (영남대학교, 2010-2012)

Seung Dae Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 9 numaralı formasıyla 2 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Seung Dae Kim nereli

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