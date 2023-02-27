Seung Gyu Han kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Gyu Han Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Gyu Han adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Gyu Han Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Gyu Han 28 Eylül 1996 tarihinde Suwon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 한승규 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Gyu Han Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPF SPORTS yapmaktadır. Seung Gyu Han, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Seung Gyu Han'nin FC Seoul ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Seung Gyu Han Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/han_seunggyu_/

Seung Gyu Han Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Gyu Han isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seung Gyu Han Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Gyu Han futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Yonsei Univ.

1 Ocak 2017 yılında Ulsan Hyundai

14 Ocak 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

30 Ocak 2020 yılında FC Seoul

31 Aralık 2020 yılında Jeonbuk Hyundai

10 Şubat 2021 yılında Suwon FC

31 Aralık 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

25 Mart 2022 yılında FC Seoul

Seung Gyu Han Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Gyu Han şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Gyu Han Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gosaek Elementary School (고색초등학교, 2005-2008),Taesung Middle School (태성중학교, 2009-2011),Eonnam High School (언남고등학교, 2012-2014),Yonsei University (연세대학교, 2015-2016)

Güney Kore U23 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

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