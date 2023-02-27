Seung Ho Paik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Paik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Ho Paik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Ho Paik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Ho Paik 17 Mart 1997 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 백승호 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Ho Paik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 30 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Seung Ho Paik'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Seung Ho Paik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/SeungHoPaik8

http://www.instagram.com/seungho_paik/

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Seung Ho Paik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Ho Paik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Seung Ho Paik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Ho Paik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında S. Bluewi. Alt.

1 Ocak 2011 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2012 yılında Barça U16

1 Temmuz 2013 yılında Barça U18

1 Temmuz 2014 yılında Barça U19

1 Temmuz 2016 yılında Barcelona B

21 Ağustos 2017 yılında CF Peralada

1 Temmuz 2019 yılında Girona FC

31 Ağustos 2019 yılında Darmstadt 98

30 Mart 2021 yılında Jeonbuk Hyundai

Seung Ho Paik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Ho Paik şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Ho Paik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Seoul Daedong Elementary School (2004-2009), Suwon Samsung Bluewings U15 (2010), FC Barcelona (2011-2017), FC Girona (2017-2019)

Güney Kore takımında 8 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 8 numaralı formasıyla 12 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 22 numaralı formasıyla 15 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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