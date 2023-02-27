Seung Ho Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ho Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Ho Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seung Ho Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seung Ho Park 1 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박승호 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seung Ho Park Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seung Ho Park'nin Incheon United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seung Ho Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seung Ho Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Shingal HS
1 Ocak 2022 yılında Dankook Univ
1 Ocak 2023 yılında Incheon Utd.
Seung Ho Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seung Ho Park şuan Incheon United takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Gosaek Elementary School (고색초등학교, 2013),
Yuljeon Elementary School (율전초등학교, 2014-2015),
Yongin Football Center U15 Wonsam (용인시축구센터 U15 원삼, 2016-2018),
Shingal High School / Yongin Football Center U18 (신갈고등학교, 2019 / 용인시축구센터 U18 원삼, 2020-2021),
Dankook University (단국대학교, 2022)
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