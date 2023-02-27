Seung Hoon Oh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Hoon Oh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Hoon Oh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Hoon Oh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Hoon Oh 30 Haziran 1988 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 오승훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Hoon Oh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TUR_SA yapmaktadır. Seung Hoon Oh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seung Hoon Oh'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Hoon Oh Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seunghoon880630/

Seung Hoon Oh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Hoon Oh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seung Hoon Oh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Hoon Oh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Osan HS (GY)

1 Ocak 2007 yılında Honam Uni

1 Ocak 2010 yılında Tokushima Vort.

1 Ocak 2013 yılında Kyoto Sanga

31 Aralık 2014 yılında Daejeon Citizen

1 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

14 Aralık 2015 yılında Sangju Sangmu

13 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2018 yılında Ulsan Hyundai

26 Temmuz 2019 yılında Jeju United

7 Ocak 2022 yılında Daegu FC

Seung Hoon Oh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Hoon Oh şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Chunhyun Elementary School (천현초등학교, -1999),Gyeonggi Sinsan Elementary School (경기신산초등학교, 2000),Gyeonggi Osan Middle School (경기오산중학교, 2003),Gyeonggi Osan High School (경기오산고등학교, 2004-2006),Honam University (2007-2010)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.