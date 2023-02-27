Seung Hwan Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Hwan Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Hwan Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Hwan Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Hwan Lee 5 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이승환 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Hwan Lee Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seung Hwan Lee'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Hwan Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seunghwanlee_/

Seung Hwan Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Hwan Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seung Hwan Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Hwan Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2022 yılında Pohang Steelers

Seung Hwan Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Hwan Lee şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Hwan Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pohang Steelers U12 (포철동초등학교, 2013 / 포철초등학교 2014-2015),Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2016-2018),Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2019-2021)

Güney Kore U20 takımında 1 numaralı formasıyla 16 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 1 numaralı formasıyla 8 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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