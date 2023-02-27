Seung Hyun Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Hyun Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Hyun Jung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Hyun Jung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Hyun Jung 3 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정승현 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Hyun Jung Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Seung Hyun Jung, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ulsan Hyundai futbol takımında oynamaktadır. Ulsan Hyundai takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Seung Hyun Jung'nin Ulsan Hyundai ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Hyun Jung Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seunghyunjung15/

Seung Hyun Jung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Hyun Jung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 950 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Seung Hyun Jung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Hyun Jung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Yonsei Univ.

1 Ocak 2015 yılında Ulsan Hyundai

1 Temmuz 2017 yılında Sagan Tosu

24 Temmuz 2018 yılında Kashima Antlers

3 Ocak 2020 yılında Ulsan Hyundai

8 Mart 2021 yılında Gimcheon Sangmu

7 Eylül 2022 yılında Ulsan Hyundai

Seung Hyun Jung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Hyun Jung şuan Ulsan Hyundai takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Hyun Jung Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Icheon Elementary School (이천초등학교, 2005-2006),Icheon Middle School (이천중학교, 2007-2009),Ulsan Hyundai U18 (현대고등학교, 2010-2012),Yonsei University (연세대학교, 2013-2014)

Güney Kore takımında 5 numaralı formasıyla 12 Aralık 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 15 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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