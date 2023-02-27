Seung Joon Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Joon Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Joon Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seung Joon Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seung Joon Lee 11 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이승준 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seung Joon Lee Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IZ yapmaktadır. Seung Joon Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Seoul futbol takımında oynamaktadır. FC Seoul takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seung Joon Lee'nin FC Seoul ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seung Joon Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seung Joon Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında FC Seoul U18
1 Ocak 2023 yılında FC Seoul
Seung Joon Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seung Joon Lee şuan FC Seoul takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Seoul U15 (서울오산중학교, 2017-2019),
FC Seoul U18 (서울오산고등학교, 2020-2022)
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