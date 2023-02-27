Seung Ki Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Ki Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Ki Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Ki Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Ki Lee 2 Haziran 1988 tarihinde Gwangju şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이승기 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Ki Lee Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Seung Ki Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 4 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Seung Ki Lee'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Ki Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zlzk10/

Seung Ki Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Ki Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Seung Ki Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Ki Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Ulsan Univ.

1 Ocak 2011 yılında Gwangju FC

4 Ocak 2013 yılında Jeonbuk Hyundai

15 Aralık 2014 yılında Sangju Sangmu

15 Eylül 2016 yılında Jeonbuk Hyundai

Seung Ki Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Ki Lee şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Ki Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kumho High School (금호고등학교, 2004-2006),University of Ulsan (울산대학교, 2007-2010)

Güney Kore takımında 7 numaralı formasıyla 11 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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