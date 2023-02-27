Seung Min Kwak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Min Kwak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Min Kwak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seung Min Kwak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seung Min Kwak 24 Ağustos 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 곽승민 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seung Min Kwak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seung Min Kwak'nin Jeju United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seung Min Kwak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seung Min Kwak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında J. Jangheung MS
1 Ocak 2020 yılında Yeongdeungpo HS
1 Ocak 2021 yılında Cheonan Jeil HS
9 Ocak 2023 yılında Jeju United
Seung Min Kwak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seung Min Kwak şuan Jeju United takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Seoul Sinmook Elementary School (서울신묵초등학교, 2015),
Wolgok Elementary School (월곡초등학교, 2016),
Gwangju Buksung Middle School (광주북성중학교, 2017),
Jangheung Middle School (장흥중학교, 2018-2019),
Yeongdeungpo Technical High School (영등포공업고등학교, 2020),
Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2021-2022)
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