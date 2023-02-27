Seung Sub Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Sub Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Sub Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Sub Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Sub Kim 1 Kasım 1996 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김승섭 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Sub Kim Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeju United futbol takımında oynamaktadır. Jeju United takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seung Sub Kim'nin Jeju United ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Seung Sub Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kevin.kim_/

Seung Sub Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Sub Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seung Sub Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Sub Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Eonnam HS

1 Ocak 2015 yılında Kyung Hee Univ.

18 Ocak 2018 yılında Daejeon Citizen

2 Ocak 2023 yılında Jeju United

Seung Sub Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Sub Kim şuan Jeju United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hansol Elementary School (한솔초등학교, 2007-2008),Yangpyeong Middle School (양평중학교, 2009-2011),Eonnam High School (언남고등학교, 2012-2014),Kyung Hee University (경희대학교, 2015-2017)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.