Seung Un Ha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Un Ha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Un Ha kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seung Un Ha ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seung Un Ha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Un Ha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Un Ha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Un Ha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Un Ha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Un Ha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Un Ha 4 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 하승운 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Un Ha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leeco Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seung Un Ha'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Un Ha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Un Ha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Seung Un Ha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Un Ha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Yonsei Univ.

4 Ocak 2019 yılında Pohang Steelers

3 Ocak 2020 yılında Jeonnam Dragons

31 Aralık 2020 yılında Pohang Steelers

15 Ocak 2021 yılında FC Anyang

31 Aralık 2021 yılında Pohang Steelers

10 Ocak 2022 yılında Gwangju FC

Seung Un Ha kimdir

Seung Un Ha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Un Ha şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gwangju Nam Elementary School (광주남초등학교, 2007-2010),
Hyojung Middle School (효정중학교, 2011-2013),
Yeongdeungpo Technical High School (영등포공업고등학교, 2014-2016),
Yonsei University (연세대학교, 2017-2018)

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Seung Un Ha nereli

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