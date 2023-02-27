Seung Won Jeong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Won Jeong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Won Jeong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Won Jeong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Won Jeong 27 Şubat 1997 tarihinde Deokjin, Jeollabuk şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정승원 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Won Jeong Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TUR_SA yapmaktadır. Seung Won Jeong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon Samsung Bluewings futbol takımında oynamaktadır. Suwon Samsung Bluewings takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seung Won Jeong'nin Suwon Samsung Bluewings ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Seung Won Jeong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seungwon_jeong/

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Seung Won Jeong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Won Jeong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Seung Won Jeong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Won Jeong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Andong HS

1 Ocak 2016 yılında Daegu FC

27 Ocak 2022 yılında Suwon Bluewings

Seung Won Jeong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Won Jeong şuan Suwon Samsung Bluewings takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Won Jeong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jeonju Jochon Elementary School (전주조촌초등학교, 2006-2008),Sintaein Middle School (신태인중학교, 2009-2011),Andong High School (안동고등학교, 2012-2015)

Güney Kore U23 takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 13 numaralı formasıyla 14 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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