Seung Won Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Won Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Won Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Won Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Won Lee 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이승원 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Won Lee Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seung Won Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seung Won Lee'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Won Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Won Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seung Won Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Won Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Shingal HS

1 Ocak 2022 yılında Dankook Univ

1 Ocak 2023 yılında Gangwon FC

Seung Won Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Won Lee şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Won Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wonsam Middle School (-2018),Yongin Football Center U18 (2019-2021),Dankook University (2022-)

Güney Kore U20 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 8 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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