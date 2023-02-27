Seung Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Woo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Woo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Woo Kim 25 Mart 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김승우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Woo Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gwangju FC futbol takımında oynamaktadır. Gwangju FC takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seung Woo Kim'nin Gwangju FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Woo Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_kimseungwoo/

Seung Woo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Woo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seung Woo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Woo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Boin HighSchool

1 Ocak 2017 yılında Yonsei Univ.

4 Ocak 2019 yılında Jeju United

14 Ocak 2021 yılında Busan IPark

31 Aralık 2021 yılında Jeju United

19 Ocak 2022 yılında Gwangju FC

Seung Woo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Woo Kim şuan Gwangju FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Woo Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gyeonggi Dukchon Elementary School (-2010),Boin Middle School (2011-2013),Boin High School (2014-2016),Yonsei University (2017-2019)

Güney Kore U23 takımında 20 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 19 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 15 numaralı formasıyla 2 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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