Seung Woo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Woo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seung Woo Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seung Woo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Woo Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Woo Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Woo Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Woo Lee 6 Ocak 1998 tarihinde Suwon, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이승우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Woo Lee Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S&S SPORTS yapmaktadır. Seung Woo Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seung Woo Lee'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Woo Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Seungwoolee

http://www.instagram.com/seungwoolee/

http://www.facebook.com/9SeungWooLee/

Seung Woo Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Woo Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Seung Woo Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Woo Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Incheon Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Barça U16

1 Temmuz 2013 yılında Barça U18

1 Temmuz 2014 yılında Barça U19

1 Temmuz 2017 yılında Barcelona B

31 Ağustos 2017 yılında Hellas Verona

30 Ağustos 2019 yılında VV St. Truiden

1 Şubat 2021 yılında Portimonense

30 Haziran 2021 yılında VV St. Truiden

23 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Suwon FC

Seung Woo Lee kimdir

Seung Woo Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Woo Lee şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seoul Daedong Elementary School (서울대동초등학교, -2010),
Incheon United U15 (인천광성중학교, 2011),
FC Barcelona (2011-2017)

Seung Woo Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 18 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U23 takımında 17 numaralı formasıyla 12 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U20 takımında 10 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 7 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U18 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 11 gol atmıştır.

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Seung Woo Lee nereli

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