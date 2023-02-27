Seung Woo Seo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Seo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Woo Seo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seung Woo Seo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seung Woo Seo 18 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 서승우 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seung Woo Seo Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Suwon FC futbol takımında oynamaktadır. Suwon FC takımına - tarihinde katılmıştır. Seung Woo Seo'nin Suwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seung Woo Seo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seung Woo Seo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Jeju Int. Uni
20 Ocak 2023 yılında Jeonju Uni
Seung Woo Seo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seung Woo Seo şuan Suwon FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Suwon Technical High School (수원공업고등학교, 2019-2020),
Jeju International University (제주국제대학교, 2021-2022)
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