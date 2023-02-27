Seung Woo Son kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Son Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Woo Son kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seung Woo Son ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seung Woo Son kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Son Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seung Woo Son kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Woo Son Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Woo Son adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Woo Son Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Woo Son 18 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 손승우 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Woo Son Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 7 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Seung Woo Son'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Woo Son Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Woo Son isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Seung Woo Son Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Woo Son futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cheonan Jeil HS

7 Ocak 2021 yılında Daegu FC

Seung Woo Son kimdir

Seung Woo Son Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Woo Son şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chungbuk MFC (충북MFC, 2013),
Suwon Samsung Bluewings U12 (수원삼성 U12, 2013-2014),
Suwon Samsung Bluewings U15 (매탄중학교, 2015-2017),
Cheonan Jeil High School (천안제일고등학교, 2018-2020)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Seung Woo Son nereli

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