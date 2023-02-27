Seung Wook Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Wook Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Wook Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Wook Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Wook Park 7 Mayıs 1997 tarihinde Yangsan, Gyeongnam şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박승욱 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Wook Park Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DJ Management yapmaktadır. Seung Wook Park, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pohang Steelers futbol takımında oynamaktadır. Pohang Steelers takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Seung Wook Park'nin Pohang Steelers ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Seung Wook Park Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/__calos/

Seung Wook Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Wook Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seung Wook Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Wook Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dong-Eui Uni

1 Ocak 2019 yılında Busan Trans. C.

6 Temmuz 2021 yılında Pohang Steelers

Seung Wook Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Wook Park şuan Pohang Steelers takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Seoul Dongsan Elementary School (서울동산초등학교, 2004-2006),Yangsan Elementary School (양산초등학교, 2007-2009),Yangsan Middle School (양산중학교, 2010-2012),Haksung High School (울산학성고등학교, 2013-2015),Dong-eui University (동의대학교, 2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.