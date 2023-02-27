Seung Yong Jung kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seung Yong Jung Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seung Yong Jung adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seung Yong Jung Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seung Yong Jung 25 Mart 1991 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 정승용 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seung Yong Jung Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quad One Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Seung Yong Jung'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seung Yong Jung Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seung Yong Jung isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seung Yong Jung Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seung Yong Jung futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında FC Seoul U18

1 Ocak 2010 yılında FC Seoul

1 Ocak 2011 yılında Gyeongnam FC

31 Aralık 2011 yılında FC Seoul

1 Ocak 2016 yılında Gangwon FC

3 Şubat 2020 yılında Pocheon Citizen

5 Kasım 2021 yılında Gangwon FC

Seung Yong Jung Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seung Yong Jung şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Seung Yong Jung Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jangsan Elementary School (장산초등학교, 2000-2002),Geumjeong Elementary School (금정초등학교, 2003),Dongbuk Middle School (동북중학교, 2004-2006),FC Seoul U18 (동북고등학교, 2007-2009)

Güney Kore U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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