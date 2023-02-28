Sevak Aslanyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sevak Aslanyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sevak Aslanyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sevak Aslanyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sevak Aslanyan 17 Mayıs 1998 tarihinde Vardenis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սևակ Ասլանյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sevak Aslanyan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sevak Aslanyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 20 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sevak Aslanyan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sevak Aslanyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sevak Aslanyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sevak Aslanyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sevak Aslanyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Pyunik II

1 Ocak 2018 yılında Pyunik Erivan

20 Şubat 2022 yılında Alashkert

Sevak Aslanyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sevak Aslanyan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Sevak Aslanyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 1 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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