Sevald Andreassen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sevald Andreassen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sevald Andreassen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sevald Andreassen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sevald Andreassen 30 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Sevald Birk Bøkestad Andreassen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sevald Andreassen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sevald Andreassen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ranheim IL futbol takımında oynamaktadır. Ranheim IL takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Sevald Andreassen'nin Ranheim IL ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sevald Andreassen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sevald Andreassen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sevald Andreassen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sevald Andreassen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2019 yılında Ranheim IL II

22 Şubat 2022 yılında Ranheim IL

Sevald Andreassen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sevald Andreassen şuan Ranheim IL takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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