Türküleri ve renkli kişiliğiyle tanınan Sevcan Orhan'ın bu hafta İbo Show konukları arsından yer almasının ardından özel yaşamı izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Sevcan Orhan'ın eşi Ümit Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

SEVCAN ORHAN'IN EŞİ ÜMİT YILMAZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ümit Yılmaz, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivas Divriği'lidir. Yılmaz, 8 sene Arif sağ'da bağlama eğitimi almıştır. Daha sonra İTÜ devlet konservatuarı Çalgı bölümünü kazanmış ve aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2001 senesinde Haliç Üniversitesi Konservatuarı’nda öğretim görevlisi olarak dersler vermeye başlayan Ümit Yılmaz uzun süredir akademik kariyerine aynı üniversitede devam etmektedir.

2003 yılında Sen Olmasan isimli ilk solo albümü ile piyasaya adım atmış bağlamasının yanı sıra yorumuyla da müzik severlerden tam not almıştır. 2009 yılında Parmaklarımın Ucunda adlı enstrümantal albümünün tüm gelirini Engelliler Vakfına bağışlamıştır.

Öte yandan sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Ümit Yılmaz taraftarlığının yanı sıra futbol oynamayı da çok sevdiğini, müzik olmasaydı belki futbolcu olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca fotoğraf çekmeyi, arabalarla ilgilenmeyi, film seyretmeyi ve dostları ile vakit geçirmeyi çok sevmektedir.

Ümit Yılmaz, usta sanatçı Sevcan Orhan ile 2006 yılında dünyaevine girmiştir. Ancak çiftin evliliği pek uzun soluklu olmamış ve yollarını ayırmıştır.

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Genç müzisyen Sevcan Orhan aslen Erzincanlı olan bir Türk halk müziği sanatçısıdır. Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi aldı.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Sevcan Orhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?