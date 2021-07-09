Sevda Demirel - Hande Ataizi "Ne dedin sen" kavgasının iç yüzü! Arto yıllar sonra itiraf etti!

Renkli kişiliğiyle tanınan Arto hayatıyla ilgili merak edilenleri, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da sunduğu 'Gör Beni' programında açıkladı.

"BUNLARIN ÜÇÜ DE SALAK"

Yıllar önce yaşanan 'Ne dedin sen' kavgasına dair bilinmeyenleri anlatan Arto, aslında tokadın kendisine atılacağını belirterek, "Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar ben yararlandım. 16 ana haber gezdim. Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı." diyerek herkesi şaşırttı.

"YILLARCA CEREMESİNİ ÇEKTİM"

Yıllar önce Cem Davran ile birlikte sunduğu ‘İki Kere Kiki’ programına konuk olan Sevda Demirel ile yaşadığı tokat olayı hakkında geçtiğimiz yıl katıldığı programda konuşan Hande Ataizi, “Ben zaten şokum, yüzüme yediğim tokatla elim ayağım titredi. Sanki o bölüm olmamış gibi, diğer konuğu ağırlamak üzere stüdyoya geldim. Ben de reyting uğruna o sahnenin oraya koyulduğunu düşünüyorum. Reyting aracı olarak kullandı. Ben de bunun yıllarca ceremesini çektim. İlk tokat yiyen ben miyim? Uzatılacak bir şey gibi gelmiyor ama uzatıldı.” demişti.