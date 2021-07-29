Sevda Erginci sessizliğini bozdu! Göndermeli paylaşımı olay oldu

Ünlü oyuncu Sevda Erginci, evlilik hazırlığı yaptığı meslektaşı Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'le yazışmalarının çıkmasının ardından ilişkisine son vermişti. Olay karşısında tek kelime açıklamada bulunmayan oyuncu çiftin sessizliğini Erginci bozdu. İlk hamle Sevda Erginci'den geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı kitap sayfaları paylaşımı ile gönderme yapan Erginci, çok sayıda destek mesajı aldı.

İHANET VE KIRGINLIK

Kitaptan iki sayfa yayınlayan Erginci'nin, "İhanet ve kırgınlık" gibi kelimeler ve Kunt'a göndermeli cümleler olması dikkat çekti. İşte o paylaşım...

TAKİBİ DE BIRAKTILAR

Gelişmelerin ardından ikili, birbirlerini Instagram hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Sevgilisini takipten çıkan Erginci, hemen bir göndermede bulundu.