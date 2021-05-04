Sevda Erginci'den gündem yaratan 'boy' açıklaması!

Hayat Bazen Tatlıdır, Uyanış: Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Sevgili Geçmiş gibi projelerde yer alan 27 yaşındaki oyuncu Sevda Erginci, Elele Dergisi'ne verdiği röportajda boyu ile ilgili yapılan yorumlara ilişkin açıklamada bulundu.

"ÇOK SIK VE ACIMASIZCA YAPILIYOR"

1.59 boyundaki Sevda Erginci sosyal medyadan kendisine boyu ile ilgili yapılan yorumlara ilişkin "Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu... Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası. Veya esprisi yapılırsa çok güldüğüm bir konuydu. Samimi bir şekilde yapıldığında hala öyle. Bunun son zamanlarda çok sık ve acımasızca yapılıyor olmasının sebebi, hepimizin sosyal medyada fazla ulaşılabilir olması ve insanların kişisel mutsuzlukları sanırım." ifadelerini kullandı.

Kendini sevebilmenin önemli olduğunu ifade eden Erginci, "Yapılması gereken onay beklemeden kendini sevmek, kusurlarını bilip, yeri geldiğinde dalga geçebilmek" diye kaydetti.