Deniz Akkaya, şarkıcı Sevda Giray'ı kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ve iftira edip tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikâyette bulundu. Bunun üzerine Sevda Giray'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde Sevda Giray kimdir, nereli, kaç yaşında? Deniz Akkaya'yı tehdit mi ediyor? sorularının yanıtına yer verdik. İyi seyirler...

SEVDA GİRAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

3 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğan Sevda Giray, müzikle çok küçük yaşlarda tanıştı. Var olan doğal yeteneğini sahnelerde geliştirdi. İlk sahne tecrübesini daha henüz 17 yaşımdayken edindi. Uzun süren sahne çalışmalarının ardından “Yaşım Kadar Yanlızım” isimli fantazi / arabesk tarzındaki ilk albümünü 2003 yılında çıkardı.

Uzunca süren ayrılıktan sonra 2010’da yine “Şimdi Sevda Zamanı” adlı pop tarzındaki ikinci albümünü müzikseverlerle buluşturdu. Bu albümde birbirinden değerli ustaların şarkılarını yorumladı.2015 yılında “Rüzgar Gibi Geçtin” adlı cover albümü yaptı.

DENİZ AKKAYA'YI TEHDİT Mİ EDİYOR?

Deniz Akkaya, Giray’ın, “Kirli mazini örtmeyelim, açalım. O dilini kökünden sökerim, yatarım pusuya seni öldürürüm. Karşıma çıksan tırnaklarımla ciğerini söküp yiyesim var. İş çığırından çıkarsa toplanır geliriz” gibi sözlerle açıkça tehdit ettiğini söyledi.

Akkaya, Giray'ın hakkında paylaşımlarda bulunarak eylemlerine devam ettiğini söyleyerek, şüphelinin ‘hakaret’, ‘tehdit’, ‘iftira’, ‘halkı kin ve nefrete yönlendirme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerin soruşturma başlatıldı.