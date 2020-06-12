Sevda Noyan Ülke TV’de Esra Elönü'nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ isimli programa katıldı. Sevda Noyan programdaki dehşet veren söylemlerinin ardından trend aramalar arasına girdi. Olayın ardından altı yıl hapsi istenen Noyan'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Sevda Noyan Kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Sevda Noyan ne demişti?

SEVDA NOYAN KİMDİR?

Sevda Noyan, 1964 yılında Yunanistan göçmeni bir ailenin kızı olarak İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlk evliliğinden önceki adı-soyadı Sevda Köse‘dir. Eski kocası olan Massimo Reggio’nun soyadını kullanmış Sevda Reggio daha sonra 2000 yılında Münib Engin Noyan ile evlenmiş ve Sevda Noyan olmuştur.Sevda Noyan kendi deyimiyle, ‘cahiliye dönemi’ hayatında güzellik uzmanı olarak çalışıyordu. İzmir’de Ege TV’de makyözlük yapıyordu.

Buradaki çalışmalarında yöneticiliğe kadar yükselmişti. Burada çalışırken, kanal tarafından düzenlenen birçok organizasyonu tertipliyordu.1996 yılında Bursa’ya yerleşti. 1999 yılında Bursa’da Bursa Hakimiyet Gazetesi’nde Magazin Müdürü olarak çalıştı. Bursa Olay TV’de bir süre çalıştı. Sonra da yerel bir radyoda yöneticilik yaptı.

Bursa’da etrafına, TBMM’de tepki çeken “Deyyus-u Ekber” pankartını açan CHP’nin Manisa eski Milletvekili Sabri Ergül‘ün yeğeni olduğunu söyledi (Gazeteci Yüksel Baysal’a).Bursa Hakimiyet’in ekinde bir okuyucunun yazdığı, içinde cinsel öğeler içeren şiire olduğu gibi köşesinde yer verince, Bursa Hakimiyet Gazetesi’nden kovuldu. Daha sonra Bursa’da bir ajansta çalışmaya başladı, o da kısa sürdü.Ardından “Taksi Bursa” adı altında taksilerde okunacak bir dergi çıkardı. O iş de yürümedi.Sonra Bursa Altıparmak’ta Dönence’de Halkla İlişkiler Müdürü olarak işe başladı.O sırada FETÖ’nün Samanyolu televizyonunda “Kapılar ve Köprüler” programını yapmakta olan Engin Noyan ile tanıştı.Kader Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Sevda Noyan, gençlik yıllarında 28 Şubat sürecinde başörtülü üniversite öğrencilerine karşı düzenlenen gösterilerde yer aldığını, hatta “Hadi İran’a sloganları”na eşlik ettiğini söylemişti.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın yazına göre “Sevda Noyan bir dönem FETÖ’nün Samanyolu TV kanalında program yapan Engin Noyan’ın 2. eşi. Engin Noyan geçmişte Eser Noyan ile evliydi ve sahneye Noyan and Noyan adıyla çıkarlardı. Sonra Engin Noyan FETÖ’cü oldu. Ardından 2000’lerin başında Eser Noyan, Engin Noyan’ın bir metresi olduğu iddiasıyla ortalığı birbirine kattı. Engin Noyan haliyle bu iddiaları yalanladı.Eser Noyan ise kocasının bir televizyon kanalında çalışan bir makyözle birlikte olduğunu iddia etti.Makyözün adı Sevda Reggio idi. Eski kocasının soyadını kullanmaya devam ediyordu. O da İzmir sosyetesinin gülüyken, boşanmış ve kendini dine adamıştı.

Engin Bey daha sonra Eser Noyan’dan boşandı ve ilişkisinin olmadığını iddia ettiği Sevda Reggio ile 2000 yılında evlendi.”Engin Noyan’ın ile evlendiğinde iki çocuk sahibi olan Sevda Noyan yazar ve yorumculuk yaptı.Sevda Noyan’ın 8 Mayıs 2020 tarihinde Ülke TV’de Esra Elönü ile yaptığı programda, “15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda donanımlıyız” sözleri kamuoyunun tepkisine neden oldu.

SEVDA NOYAN NE DEMİŞTİ?

Noyan hakkında “halk arasında korku ve panik yaratmak aracıyla tehdit” suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte Noyan'ın ülkede infial yaratan o söylemi;

”15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası”