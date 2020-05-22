Sevda Noyan'ın skandal açıklamaları Ülke TV'ye pahalıya patladı

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Üst Kurul bugünkü toplantısında, Noyan'ın kamuoyunu uzun süre meşgul eden sözleri nedeniyle hazırlanan Ülke TV raporunu görüştü.

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanının hazırladığı raporda, yayın yoluyla düşünceyi açıklama özgürlüğünün bulunduğu ancak hakkın, hukuka aykırı nitelik oluşturmadan kullanılması gerektiği belirtildi.

Yayın kuruluşlarının görevlerinden birinin de halkı bilgilendirmek olduğuna işaret edilen raporda, "Bu kuruluşların, yorum programlarında eleştirilere yer vermesi son derece doğaldır. Ancak şüphesiz bu hak sınırsız değildir, yasa ve ahlak kuralları içerisinde ve özellikle kamuoyunun olumlu yönde oluşmasına ve toplumun daha ileriye götürülmesine yardım amacıyla yapılmalıdır." ifadelerine yer verildi.

15 TEMMUZ VURGUSU

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine de değinilen raporda, 251 kişinin şehit olduğu, 2 binden fazla vatandaşın yaralandığı 15 Temmuz gecesi örgüt mensuplarının, dünyaya terörün yeni bir şeklini gösterdiği belirtildi.

RTÜK raporunda şu ifadeler yer aldı:

"15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananların toplumsal hafızadaki izlerine bakmak ve o gecenin siyasi, sosyolojik analizini yapmak, sürecin doğru değerlendirilmesi açısından oldukça mühimdir. Bu minvalde 15 Temmuz'un Türkiye tarihi açısından önemi ve meydanların sosyolojisi çok iyi anlaşılıp analiz edilmelidir."

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN AŞILDIĞI BELİRTİLDİ

Televizyon yönetimi ve program sunucusunun, Sevda Noyan'ın bahse konu ifadelerini tasvip etmediklerini açıkladıkları ve kamuoyundan özür diledikleri hatırlatılan raporda, yayında dile getirilen sözlerin ifade özgürlüğünü aştığı belirtildi.

Raporu ayrıntılarıyla ele alan RTÜK, müzakerelerin sonucunda yayıncı kuruluşa müeyyide uygulanmasına hükmetti.

CEZA BELLİ OLDU

Yayının, 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri...toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." hükmünü ihlal ettiği kanaatine varan Üst Kurul, Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi.

NE OLMUŞTU?

Ülke TV’de programa katılan yazar Sevda Noyan, komşularını tehdit etti. 15 Temmuz’da istediklerini yapamadıklarını belirten Noyan, “Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak… Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır” diye konuştu.

“15 TEMMUZ KURSAĞIMIZDA KALDI”

Esra Elönü’nün Arafta Sorular programına katılan Yazar Sevda Noyan, programda oturduğu sitedeki komşularını tehdit etti.

15 Temmuz kursağımızda kaldı diyen Noyan şunları söyledi:

"15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk… Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak.

Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır.

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan’ın sözleri üzerine; “‘Ayak’ az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar” diyerek yanıt verdi.

“HAİN ZOMBİLER”

Sevda Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine ise hesabından şunları söyledi:

"Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum… Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler.

Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza… Liderim Recep Tayyip Erdoğan… Sonuna kadar onun yanındayım.".